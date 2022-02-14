Як пише Politeka.net, 16-річна дочка Олі Полякової Маша почала вести соціальні мережі з юного віку і встигла прославитися в мережі. Дівчину не бентежать хейтери або неоднозначні висловлювання про неї, Вона не реагує на критику, тому продовжує публікувати те, що їй подобається.

Звичайне Махати також знімає Тік-струми, щоб показати різні забавні моменти з життя або розповісти про те, як проходять її будні. Не обходиться і без комічних кадрів з відпочинку, куди вона літає разом з матір'ю. Також Маша намагається слідувати трендам і повторює різні челенджі та ідеї в своїх відео

Цього разу вона в іронічній формі показала дві свої сторони. Практично о другій годині ночі дівчина попросила: "Подаруйте снодійне".

І записала відео, в якому танцювала в дверному отворі при світлі лампи, а потім вже в темряві, де було видно тільки її силует.

Раніше дівчина розкрила, що відносини з математикою у неї не складаються. Такий висновок можна зробити з її нового відео. На кадрах Махати з божевільним від щастя поглядом емоційно жестикулює під накладене зверху аудіо.

"Цифри вдарили в голову ... я отримав те, що для мене було недосяжно протягом усього життя", - " вимовляє» Полякова.

У підписі вона пояснила, що вперше отримала нормальну оцінку за контрольну з математики.

Нагадавши, Полякова показала розкішну вечерю з лобстером і креветками, а молодшу дочку "обділила".

Як повідомляла Politeka, 16-річну доньку Олі Полякової розкритикували за провальний фотошоп у міні-купальнику.

Також Politeka писала, що 16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку.