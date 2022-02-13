Відомий співак Олег Винник і його "таємна дружина" Таюне засвітилися в компанії популярного ведучого Юрія Горбунова.

Як передає Politeka.net, у популярного артиста Олега Винника є бек-вокалістка, з якою йому приписують роман - Таюне (Таїсія Святко). Однак, не дивлячись на чутки в ЗМІ, офіційно відносини вони не підтверджували.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові сторіз. На кадрі Таюне несподівано засвітилася в компанії відомих зірок шоу-бізнесу. Зліва від неї - Олег Винник, а праворуч популярний ведучий Юрій Горбунов. Співачка вказала, що вони знаходяться в Мукачеві.

Вони не розкривають, що це за Захід. Однак, Юрій Горбунов показав ефектний виступ скрипальок на сцені за допомогою сяючих смичків.

Нагадаємо, нещодавно Таюне засвітилася на обкладинці популярного журналу "Отдохни", чим похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

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