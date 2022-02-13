Як передає Politeka.net, у популярного артиста Олега Винника є бек-вокалістка, з якою йому приписують роман - Таюне (Таїсія Святко). Однак, не дивлячись на чутки в ЗМІ, офіційно відносини вони не підтверджували.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нові сторіз. На кадрі Таюне несподівано засвітилася в компанії відомих зірок шоу-бізнесу. Зліва від неї - Олег Винник, а праворуч популярний ведучий Юрій Горбунов. Співачка вказала, що вони знаходяться в Мукачеві.
Вони не розкривають, що це за Захід. Однак, Юрій Горбунов показав ефектний виступ скрипальок на сцені за допомогою сяючих смичків.
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Нагадаємо, нещодавно Таюне засвітилася на обкладинці популярного журналу "Отдохни", чим похвалилася на своїй сторінці в Instagram.
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