Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною російською артисткою.
На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала нове фото. На кадрі вона постала з відомим тренером з фігурного катання - Тетяною Тарасовою. Під цим фото Пугачова вирішила привітати її з Днем народження. Як відомо, Тарасовій виповнилося 75 років.
"З Днем Народження Тетяна Анатоліївна Тарасова! Будь здорова і бережи свою буйну голівоньку, але не заспокоюйся ніколи.
Любимо тебе, Танечка", - привітала Тетяну Тарасову Алла Пугачова.
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Шанувальники артистки залишили безліч коментарів під публікацією: "З Днем Народження, Алла Борисівна, захоплююся вам і, ніколи не забуваєте про своїх друзів", "Яке шикарне тріо талантів!", "Алла Борисівна, у Вас навіть привітання виходять шедевральними! Яка ж ви розумниця!", "Мій кумир з дитинства", "Три напівграції", "Три геніальні жінки!",
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