45-летний Галкин опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал, как катается на санках с детьми, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Сначала Галкин развлекался с сыном: разъезжая по специально вырытым в снегу трассам, как для бобслея. Юморист отметил на кадрах, что их снимает мама, то есть Алла Борисовна. Затем счастливый отец спускался с дочкой с высокой горки на специальных "тарелках". И нельзя сказать, кто был больше в восторге: отец, или дети.

"Обожаю такую снежную зиму!", - подписал кадры муж Пугачевой.

Пользователи поаплодировали Галкину в комментариях за то, что уделяет время детям:

"Максим - Чемпион мира по папам!)"; "Прекрасная семья! Замечательные дети! Любо посмотреть!🙌😍🔥"; "У Вас в замке, Максим, может проходить чемпионат мира по бобслею! Но пусть они еще доплачивают - за Аллу Борисовну!)❤"; "Какие вы классные родители! Хоть вы и очень занятые люди, но для детей всегда находите время! Браво 👍"; "В своём королевстве свои снежные горки 😮"; "Класс ❤️🔥🔥🔥👏и никакой Куршавель не надо, и дома покатались 😍"; "Алла, какое счастье дал тебе Господь в лице такого супруга! Наслаждайся каждым моментом".

Ранее сообщалось, Галкин одним фото дал понять, что чувствует к Пугачевой на самом деле: "Многие вам завидуют..."

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