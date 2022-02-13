Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной российской артисткой.

На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новое фото. На кадре она предстала с известным тренером по фигурному катанию - Татьяной Тарасовой. Под этим фото Пугачева решила поздравить её с Днём рождения. Как известно, Тарасовой исполнилось 75 лет.

"С Днём Рождения Татьяна Анатольевна Тарасова! Будь здорова и береги свою БУЙНУЮ головушку, но не успокаивайся никогда.

Любим тебя, Танечка", — поздравила Татьяну Тарасову Алла Пугачева.

Поклонники артистки оставили множество комментариев под публикацией: "С Днём Рождения🌷 Алла Борисовна, восхищаюсь вам и, никогда не забываете про своих друзей", "Какое шикарное трио талантов!", "Алла Борисовна, у Вас даже поздравления получаются шедевральными! Какая же Вы умница!", "Мой кумир с детства", "Три полуграции", "Три гениальные женщины!",

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