Нове популярне відео в мережі привернуло увагу Андрія Рибака. Звичайно ж, це відмінний привід побалувати шанувальників новим контентом!

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Рибак, який увійшов до трійки півфіналістів шоу "Холостячка", любить смішити користувачів мережі і частенько постить кумедні відео. Не стало винятком нове відео коміка і ведучого.

На новому відео Андрій Рибак стоїть перед дзеркалом у вбиральні з телефоном в руці. Починає грати запальна музика і комік рухається з боку в бік, пританцьовуючи на місці. Кадри змінюються і перед камерою вже стоїть інший хлопець, який став зіркою мережі після свого танцю перед дзеркалом. Саме за ним вирішив повторити Андрій Рибак.

"Кайфую як цей хлопчина!😂 І Вам раджу! Як настрій?", - поцікавився ведучий у користувачів мережі.

Що примітно, Андрій танцює в брендовій футболці, яку коміку подарувала актриса Ксенія Мішина у четвертому випуску "Холостячки". Ксюша зробила йому цей подарунок на день народження, але він не особливо його тоді оцінив. Хоча, схоже, розлучитися з подарунком від Мішиної він не захотів.

Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" Рибак вирішив розповісти про своє доросле життя.

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