Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є відомою українською телеведучою та актрисою театру і кіно. На своїй сторінці в Instagram Ребрик розповіла, як проведе день Закоханих зі своїм чоловіком - Андрієм Диким, з яким вони познайомилися під час проєкту "Танці з зірками".

Цього року ми сказали ні ресторану на день святого Валентина! І на те багато причин:

📍пандемія в розпалі, лячно ходити зайвий раз у публічні місяця;

📍вдома економніше;

📍день закоханих у нас і так щодня, нам не потрібно окремого дня, щоб влаштувати свято;

📍приготування романтичної вечері разом - сама по собі романтика 💕

На день святого Валентина ми вирішили трохи розслабитися і довго за плитою не стояти, тому наша вечеря буде максимально простою!

Зберемо м’ясну тарілку. У нас ще свіжі у пам’яті спогади з романтичної поїздки до Барселони тож покладемо на неі Фует касеро з індика (точно як в Барселоні куштували);

тоненько наріжемо шинку;

до багету поставимо - паштет зі свинини з журавлиною;

покладемо Ковбасу Мортадела

і обов’язково Сир Дор Блю (я його обожнюю з медом або абрикосовим джемом),

а щоб було ще гарніше - сир можна прикрасити шматочками різного шоколаду: наприклад, чорним шоколадом.

Ще в меню побалуємо себе салатом зі страчателою. Готується він легко і за 10 хвилин: мікс томатів чері, руколи, страчатели, ложка оливкової оліі та приправити бальзамічним соусом.

А на десерт у нас буде Торт Маскарпоне! Ну і яка ж романтична вечеря без келишка вина 🤣 так би мовити - підігріти почуття! Але тільки коли діти заснуть 🤫! Для цього ми вже купили німецький совіньйон блан!", — поділася Лілія Ребрик.

Раніше повідомлялося, Лілія Ребрик у розпал пандемії звернулася до українців зі зворушливим посланням: "На порозі весни..."

Politeka розповідала, нова напарниця Ребрик і Анатолія Анатоліча потрапила під шквал народного гніву: "Відбиває бажання дивитися"

Також, Лілія Ребрик вказала українцям на щасливу дату і запропонувала загадати бажання: "Погнали!"