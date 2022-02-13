Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є відомою українською телеведучою та актрисою театру і кіно. На своїй сторінці в Instagram Ребрик розповіла, як проведе день Закоханих зі своїм чоловіком - Андрієм Диким, з яким вони познайомилися під час проєкту "Танці з зірками".
Цього року ми сказали ні ресторану на день святого Валентина! І на те багато причин:
📍пандемія в розпалі, лячно ходити зайвий раз у публічні місяця;
📍вдома економніше;
📍день закоханих у нас і так щодня, нам не потрібно окремого дня, щоб влаштувати свято;
📍приготування романтичної вечері разом - сама по собі романтика 💕
На день святого Валентина ми вирішили трохи розслабитися і довго за плитою не стояти, тому наша вечеря буде максимально простою!
Зберемо м’ясну тарілку. У нас ще свіжі у пам’яті спогади з романтичної поїздки до Барселони тож покладемо на неі Фует касеро з індика (точно як в Барселоні куштували);
тоненько наріжемо шинку;
до багету поставимо - паштет зі свинини з журавлиною;
покладемо Ковбасу Мортадела
і обов’язково Сир Дор Блю (я його обожнюю з медом або абрикосовим джемом),
а щоб було ще гарніше - сир можна прикрасити шматочками різного шоколаду: наприклад, чорним шоколадом.
Ще в меню побалуємо себе салатом зі страчателою. Готується він легко і за 10 хвилин: мікс томатів чері, руколи, страчатели, ложка оливкової оліі та приправити бальзамічним соусом.
А на десерт у нас буде Торт Маскарпоне! Ну і яка ж романтична вечеря без келишка вина 🤣 так би мовити - підігріти почуття! Але тільки коли діти заснуть 🤫! Для цього ми вже купили німецький совіньйон блан!", — поділася Лілія Ребрик.
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