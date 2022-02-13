Ксенія Мішина відверто розповідає про себе в численних інтерв'ю і у своєму Instagram, пише Politeka.net. Нерідко актриса згадує часи, коли була ще непопулярною.
У новому пості зірка розкрила несподівану правду про себе під час навчання в школі.
"У школі ніколи й ніхто не вважав мене красивою😄 навіть я сама!
Але, як і всі дівчата, я регулярно закохувалася в хлопців і кожен День Святого Валентина з тремтячим серцем чекала валентинки саме від тих хлопців в кого була закохана", - розповіла Ксенія Мішина.
Зірка зазначила, що жодного разу не отримувала листівки від того, хто був дорогий її серцю.
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У дорослому житті все складніше, але День Святого Валентина як і раніше її улюблене свято.
"Для мене це свято не просто про закоханих, це маніфест любові! А коли серце наповнене любов'ю людині взагалі не страшно нічого!", - написала Ксенія Мішина.
Зірка запропонувала подарувати любов своїм близьким, і вручити в цей день подарунки, а тепла відповідь обов'язково буде.
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