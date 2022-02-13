Актриса Ксенія Мішина, колишня героїня "Холостячка-1" і суддя шоу "Україна має талант", згадала шкільні часи й зізналася, від кого завжди чекала валентинки.

Ксенія Мішина відверто розповідає про себе в численних інтерв'ю і у своєму Instagram, пише Politeka.net. Нерідко актриса згадує часи, коли була ще непопулярною.

У новому пості зірка розкрила несподівану правду про себе під час навчання в школі.

"У школі ніколи й ніхто не вважав мене красивою😄 навіть я сама!

Але, як і всі дівчата, я регулярно закохувалася в хлопців і кожен День Святого Валентина з тремтячим серцем чекала валентинки саме від тих хлопців в кого була закохана", - розповіла Ксенія Мішина.

Зірка зазначила, що жодного разу не отримувала листівки від того, хто був дорогий її серцю.

У дорослому житті все складніше, але День Святого Валентина як і раніше її улюблене свято.

"Для мене це свято не просто про закоханих, це маніфест любові! А коли серце наповнене любов'ю людині взагалі не страшно нічого!", - написала Ксенія Мішина.

Зірка запропонувала подарувати любов своїм близьким, і вручити в цей день подарунки, а тепла відповідь обов'язково буде.

Нагадаємо, "холостячка" Мішина і Юрій Ткач несподівано з'явилися разом

А ще Politeka писала, "холостячка" Мішина розніжилася вдома і розкрила секрет вдалого відпочинку

Також Politeka повідомляла, "холостячка" Мішина потрапила в огидну ситуацію в салоні манікюру