Як повідомляє Politeka.net, у своєму Instagram український теле - і радіоведучий, головний герой шоу "Холостяк"-9 вирішив розповісти про те, як важливо звертати увагу на близьких. Так, Микита Добринін кожні вихідні проводить зазвичай далеко від соціальних мереж і потім викладає кадри з тим, як проходив відпочинок.

В цей раз Микита показав, як милувався з дружиною в ліжку і насолоджувався на зйомці. З Дашею квітковою чоловік у шлюбі не так давно, але пара зустрічалася до цього, продовживши відносини після проекту.

"ITS ONLY YOU AND ME, коли ми говоримо у почуттях. Найближчі люди можуть дарувати тобі величезну радість і поранити найболючіше. Але тільки з рідною людиною ти можеш бути щирим і легким. Ваші стосунки - найбільша пригода " - пише Добринін.

У мережі відповіли:

«Які ви милі; Чорно-білі фотографії мають якусь особливу енергетику 😍 приголомшливе фото 🙌; Красиво сказано🔥; Красива і головне ☝️ щаслива 💑 пара; Ви шикарні 😍; Щасливі❤; Ви такі класні😍; Які ви класні🔥; Це любов💏💞; Прям в точку ))😍😍😍 Любові Вам ще міцніше); Гарна пара 💑 Ви 😍; Ви дуже класні люди 😍; Ваші ставлення, це маленький світ , який ви створили разом 😍; Класні🔥, що тут скажеш».

Також Добринін, який одружився на блогері Даші Квіткової опублікував фото з маленьким сином Левом, який народився 13 липня 2021 року.

Ймовірно, фото було зроблено ще під час відпочинку на Сейшельських островах, де Добринін і Квіткова провели чимало часу. Микита був у білій сорочці, яку розстебнув на грудях, а маленького Лева одягли в блакитну сорочку. Добринін з сином весело посміхалися в камеру.

