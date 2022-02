Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram украинский теле- и радиоведущий, главный герой шоу "Холостяк"-9 решил рассказать о том, как важно обращать внимание на близких. Так, Никита Добрынин каждые выходные проводит обычно вдали от социальных сетей и потом выкладывает кадры с тем, как проходил отдых.

В этот раз Никита показал, как миловался с женой в постели и наслаждался на съемке. С Дашей Квитковой мужчина в браке не так давно, но пара встречалась до этого, продолжив отношения после проекта.

«ITS ONLY YOU AND ME, когда мы говорим у чувствах. Самые близкие люди могут дарить тебе огромную радость и ранить больнее всего. Но только с родным человеком ты можешь быть искренним и легким. Ваши отношения— самое большое приключение» - пишет Добрынин.

В сети ответили:

«Какие вы милые; Черно-белые фотографии имеют какую-то особую энергетику 😍 потрясающее фото 🙌; Красиво сказано🔥; Красивая и главное ☝️ счастливая 💑 пара; Вы шикарные 😍; Счастливые❤; Вы такие классные😍; Какие вы классные🔥; Это любовь💏💞; Прям в точку ))😍😍😍 Любви Вам ещё крепче); Красивая пара 💑 Вы 😍; Вы очень классные люди 😍; Ваши отношения, это маленький мир , который вы создали вместе 😍; Классные🔥, что тут скажешь».

Также Добрынин, который женился на блогере Даше Квитковой опубликовал фото с маленьким сыном Львом, который родился 13 июля 2021 года.

Вероятно, фото было сделано еще во время отдыха на Сейшельских островах, где Добрынин и Квиткова провели немало времени. Никита был в белой рубашке, которую расстегнул на груди, а маленького Льва одели в голубую рубашку. Добрынин с сыном весело улыбались в камеру.

