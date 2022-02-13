Зірки "Жіночого Кварталу" Ірина Сопонару і Лера Товстолес розповіли про жіночу дружбу, пише Politeka.net. Артистки на сцені вирішили порівняти, чим відрізняються відносини між жінками і чоловіками. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
"Ми вважаємо, що жіноча дружба набагато міцніша за чоловічу, правда?", - поцікавилася Ірина Сопонару.
"Правда, адже жоден чоловік не буде плакати просто так з другом за компанію", - відповіла Лера Товстолес.
"Так, жоден чоловік ніколи не встане о четвертій ранку для того, щоб запилити своєму другові красиву фотку для Instagram", - продовжила перша.
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І так зірки назвали ще кілька відмінностей, а потім їх колеги представили номер про те, як подруги поставилися до вагітності однієї з них.
Публікація зібрала за півгодини сотні переглядів.
Зазначимо, колишня зірка "Жіночого кварталу" Олена Кравець розповіла, що у них був дуже дружний колектив, і всіх артисток вона любить, але була змушена піти, щоб розвантажити свій графік.
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