Як повідомляє Politeka.net, переможниця шоу "Холостяк" Даша Ульянова вирішила поділитися з шанувальниками найцікавішими відповідями на питання, що стосуються 14-го лютого. Також Даша супроводила відповіді своїми кадрами і розповіла про стосунки з коханим.
Так, в мережі Даша розповіла про те, як вона проводить час зі своїм коханим і який розкішний подарунок йому зробила, зате це запам'ятається точно.
Також Ульянова вперше почала обговорювати тему відносин більш відкрито. Запитавши, що подарувати обранцеві на 14-е лютого, вона отримала багато цікавих відповідей.
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"Хороші духи я дарувала багато разів, але це не запам'яталося йому (особисто мій досвід). А ще я дарувала салют і Луї Віттон, витратила всі заощадження, але це емоції на все життя. Взагалі, у мене теж не завжди була половинка на 14-е, а пізніше, 23-го лютого ми познайомилися. Все трапляється, коли не чекаєш».
Раніше Даша розолилася на поведінку пенсіонерки, яка бажає отримати у неї грошову допомогу. За словами Даші, вона отримала шок через те, якою реакція була у літньої дами на її гроші.
«Я цілий день перебувала в листуванні з однією жінкою, пенсіонеркою яка потребує коштів. Я просто вибирала рандомно повідомлення і читала. Натрапила, там була жінка пенсіонерка, їй дуже потрібні кошти - вона збирає пляшки для виживання. Я написала, давайте скину гроші на карту. Але замість подяки-претензія, що скинула мало грошей! Шок», - висловилася Даша.
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