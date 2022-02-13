Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, победительница "Холостяка", рассказала о своих отношениях с тайным возлюбленным.

Как сообщает Politeka.net, победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова решила поделиться с поклонниками самыми интересными ответами на вопросы, касающимися 14-го февраля. Также Даша сопроводила ответы своими кадрами и рассказала об отношениях с возлюбленным.

Так, в сети Даша рассказала о том, как она проводит время со своим возлюбленным и какой роскошный подарок ему сделала, зато это запомнится точно.

Также Ульянова впервые начала обсуждать тему отношений более открыто. Спросив, что подарить избраннику на 14-е февраля, она получила много интересных ответов.

«Хорошие духи я дарила много раз, но это не запомнилось ему (лично мой опыт). А еще я дарила салют и Луи Виттон, потратила все сбережения, но это эмоции на всю жизнь. Вообще, у меня тоже не всегда была половинка на 14-е, а позже, 23-го февраля мы познакомились. Все случается, когда не ждешь».

Ранее Даша разолилась на поведение пенсионерки, желающей получить у нее денежную помощь. По словам Даши, она получила шок из-за того, какой реакция была у пожилой дамы на ее деньги.

«Я целый день состояла в переписке с одной женщиной, пенсионеркой которая нуждается в средствах. Я просто выбирала рандомно сообщения и читала. Наткнулась, там была женщина пенсионерка, ей очень нужны средства – она собирает бутылки для выживания. Я написала, давайте скину деньги на карту. Но вместо благодарности – претензия, что скинула мало денег! Шок», - высказалась Даша.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова поставила на место всех, кто просит у нее денег

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