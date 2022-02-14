Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна українська співачка, блогерка та акторка Анна Трінчер, яка деякий час тому наважилася збільшити груди, показала шанувальникам, як на це відреагувала її бабуся.

Анна одягнула бежевий топ, а поруч з нею стояла її бабуся. Як саме вона відреагувала Трінчер поки не показала.

Натомість Анна вирішила нагадати шанувальникам, як бабуся висловилася про її губи, які вона також декілька разів збільшувала.

"Ніби в тебе граната зірвалася у роті! У тебе що в голові? Пальма чи мозок? Я цього не люблю, розумієш? Тобі Бог дав красу. Ти від Бога красива! Розумієш, від Бога. Що ти себе уродуєш? Ну що? Я ж кажу, у вас молодих немає мізків", - емоційно висловилася бабуся Анни Трінчер про її накачені губи.

Раніше Politeka повідомляла, що Трінчер у мереживній білизні показала свої нові принади у всій красі: "Це взагалі вау".

Нагадаємо, що Трінчер після пластики засвітила свої нові принади в купальнику на мотузочках: "Капець...".

Також Politeka писала, що Анна Трінчер в купальнику показала результати операції: "Сподіваюся, її хірург не непритомніє".