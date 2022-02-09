Відома українська актриса і співачка Анна Трінчер похвалилася фігурою в рожевому купальнику після пластичної операції.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Як відомо, нещодавно артистка зробила пластичну операцію, про яку давно мріяла. Тепер Трінчер, після того, як виконала свою мрію, вирушила зі своїм нареченим - Олександром Волошиним (скандальний блогер) відпочивати в Єгипет.

На своїй сторінці в Instagram Анна Трінчер продемонструвала, як змінилася її фігура після пластичної операції на груди. У купальнику рожевого кольору на мотузочках вона покрутилася перед камерою в пінному басейні з пелюстками троянд.

"Капець. Як я кайфую", - висловила свої емоції Анна Трінчер.

Також, на своїй сторінці актриса поділилася думками та розповіла про те, що тепер вона трохи соромиться надягати купальник зі своїм новим розміром.

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