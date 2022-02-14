Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер, которая некоторое время назад осмелилась увеличить грудь, показала поклонникам, как на это отреагировала ее бабушка.

Анна надела бежевый топ, а рядом с ней стояла ее бабушка. Как именно она отреагировала Тринчер пока не показала.

Взамен Анна решила напомнить поклонникам, как бабушка высказалась о ее губах, которые она также несколько раз увеличивала.

"Как-будто у тебя граната сорвалась во рту! У тебя что в голове? Пальма или мозг? Я этого не люблю, понимаешь? Тебе Бог дал красоту. Ты от Бога красивая! Понимаешь, от Бога. Что ты себя уродуешь? Ну что? Я же говорю, у вас молодых нет мозгов", - эмоционально высказалась бабушка Анни Тринчер о ее накаченные губы.

Ранее Politeka сообщала, что Тринчер в кружевном белье показала свои новые прелести во всей красе: "Это вообще вау".

Напомним, что Тринчер после пластики засветила свои новые прелести в купальнике на веревочках: "Капец...".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер в купальнике показала результаты операции: "Надеюсь, ее хирург не упадет в обморок".