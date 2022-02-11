Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зіграла у комедіях "Скажене весілля" та "Любов і блогери", часто розповідає шанувальникам подробиці свого життя з нареченим Олександром Волошиним.
Цього разу Трінчер пожалілася, що День Святого Валентина вона проведе сама. Спершу Анна просила нареченого залишитися на декілька днів з нею, але він пояснив, що мусить поїхати по роботі.
"Досі не можу повірити", - написала Анна.
Блогерка зазначила, що вже спланувала собі День закоханих, приготувала подарунок та відмовилася від усіх свої справ.
Галкін засвітив, як виросли їх з Пугачовою діти: "Ліза хороша, але Гарік..."
Тіло знаменитого актора було знайдено в магазині, колеги висловлюють співчуття: подробиці
Пономарьов, Позитив, переможець "Холостячки" та інші затріпотіли від виду Нікітюк в купальнику: "Не вистачає мужика"
У гардеробі Дорофєєвої з'явилася прозора білизна: "Я побувала сьогодні в раю..."
Українець стрибнув у ставок заради ефектних кадрів і не вижив: у мережі з'явилося відео
Анна Трінчер зауважила, що це мало бути перший спільний День закоханих, але у Волошина з'явилися важливі справи.
Раніше Politeka повідомляла, що наречений Анни Трінчер потрапив у ДТП, з'явилися кадри з місця: "Сумно, нормально прилетів...".
Нагадаємо, що Анна Трінчер в купальнику показала результати операції: "Сподіваюся, її хірург не непритомніє".
Також Politeka писала, що Трінчер після пластичної операції засвітила, як виглядає на відпочинку: "Що за богиня".