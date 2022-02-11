Відома українська акторка, співачка та блогерка Анна Трінчер, яка збирається заміж за блогера Олександра Волошина, розповіла, що проведе День закоханих сама.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна українська співачка та блогерка Анна Трінчер, яка зіграла у комедіях "Скажене весілля" та "Любов і блогери", часто розповідає шанувальникам подробиці свого життя з нареченим Олександром Волошиним.

Цього разу Трінчер пожалілася, що День Святого Валентина вона проведе сама. Спершу Анна просила нареченого залишитися на декілька днів з нею, але він пояснив, що мусить поїхати по роботі.

"Досі не можу повірити", - написала Анна.

Блогерка зазначила, що вже спланувала собі День закоханих, приготувала подарунок та відмовилася від усіх свої справ.

Анна Трінчер зауважила, що це мало бути перший спільний День закоханих, але у Волошина з'явилися важливі справи.

Раніше Politeka повідомляла, що наречений Анни Трінчер потрапив у ДТП, з'явилися кадри з місця: "Сумно, нормально прилетів...".

Нагадаємо, що Анна Трінчер в купальнику показала результати операції: "Сподіваюся, її хірург не непритомніє".

Також Politeka писала, що Трінчер після пластичної операції засвітила, як виглядає на відпочинку: "Що за богиня".