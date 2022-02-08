20-річна співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер покрасувалася перед камерою після операції, яку перенесла зовсім недавно, проте поскаржилася підписникам.

Анна Трінчер - блогерка з багатомільйонною аудиторією, пише Politeka.net. У своїх постах зірка розповідає про особисте. Зокрема, нещодавно дівчина поділилася, що зробила операцію зі збільшення грудей. Поки шрами після операції повністю не зажили, але в новому відео красуня зважилася показати себе в купальнику під час відпочинку. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Кадри розлетілися мережею і в одній з груп їх підписали так:

"Анна Трінчер хизується результатом після маммопластики 🔥

Співачка @annatrincher_official кайфує від нових форм. Втім, хвилюється, що коли груди стануть на місце, зрозуміє — треба було робити більше.

Як ставитеся до пластичних операцій?".

Пост зібрав багато коментарів.

"Сподіваюся, її хірург не непритомніє 😂 від її поведінки 😢 майже рік не можна на прямі сонячні промені, спец білизна, Корсети де???", "Щось і правда малі, я думала, вона там роздуває))", "відмінно ставлюся, є бажання і гроші треба робити. Будь-яке невдоволення в собі треба виправляти 🙌"," Не висять і добре!", - написали користувачі Мережі.

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