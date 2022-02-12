Відома співачка Анна Трінчер поділилася в мережі кадрами в обновках і засвітила пружні принади після пластичної операції.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка нещодавно зробила пластичну операцію зі збільшення грудей, поділилася в своєму Instagram свіжими кадрами в модних обновках.

У сторіс Аня показала короткі ролики, в яких нахвалює свої обновки – легкі строкаті костюмчики. Не можна не звернути увагу на чорний мереживний ліф дівчини, з якого прямо випирає збільшене декольте. Співачка ненароком відкриває краю свого вбрання, демонструючи спокусливу білизну і збільшені груди.

"Це взагалі дуже вау", - підписала одну з сторіс Трінчер, а в самому відео нахвалює свій плямистий костюмчик і його легку приємну тканину.

"Дуже класний легкий матеріал на погоду, як зараз-ідеально", - підписала ще одну сторіс Анна.

Нагадаємо, Анна Трінчер зустріне День Закоханих на самоті, що сталося: "Дуже засмучена через...".

Як повідомляла Politeka, Трінчер після пластики засвітила свої нові принади в купальнику на мотузочках: "Капець...".

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