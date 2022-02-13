Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 23-річна блогерка Даша Квіткова, яка вийшла заміж за головного героя девятого сезону реаліті-шоу "Холостяк" Микиту Добриніна (справжнє ім'я Владислав Вакулович), часто ділиться з шанувальниками новими фото та відео, а також розповідає про себе.

Цього разу Квіткова записала сторіс, де показала себе у дзеркалі у ванній. Блогерка була чорному топі та білих штанах, засвітивши своє засмагле тіло.

Завдяки спеціальній програмі Даша змінила свій колір очей та зробила їх набагато світлішими.

"Дуже захотілося такі світлі очі", - написала Даша Квіткова.

Нагадаємо, що нещодавно Даша Квіткова повернулася з відпочинку на Сейшельських островах, де доволі довго була разом з чоловіком Микитою та сином Левом.

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