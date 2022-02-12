Як передає Politeka.net, Даша Квіткова стала відомою завдяки своїй перемозі на реаліті-шоу "Холостяк". Як відомо, нещодавно вони з Микитою Добриніним повернулися з відпочинку на Сейшельських островах. По приїзду, Квіткова зважилася вести нову рубрику і показувати поступово свій гардероб і нові образи. На кадрах вона приміряє кілька речей, однак, не закінчує свій образ.

"Сьогодні було дуже важко змусити себе вилізти з халата і вийти з дому", - описала свій стан Даша Квіткова.

Вона приміряла на собі довгу спідницю сірого кольору, однак, нічого до неї не вибрала. І одягла на себе костюм ніжного рожевого кольору.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Який костюм молочний з кардиганом", "Шафа мрії", "Та щось не зрозуміло закінчилося відео", "Ви така домашня і справжня😍 як ніби відео старшої сестри подивилася", "Даша, шикарна спідниця!!", "Дуже тиха і незрозуміла мова", "Не видно ніг на відео", "Не повне відео це шкода ((( а ще я чомусь не видно у вас в стрічці у вас".

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