Як передає Politeka.net, Даша Квіткова є переможницею дев'ятого сезону реаліті-шоу "Холостяк". Як відомо, вони з Микитою Добриніним та їхнім сином Левом відпочивають Зараз на Сейшельських островах. На своїй сторінці в Instagram Квіткова показала відео, де вони з сім'єю щасливі постали перед камерою. Під відео Дружина Добриніна розповіла, як вони почали стосунки після проєкту "Холостяк".

"пам'ятаю, як зараз: ми прилетіли до Києва після фіналу проекту "Холостяк".

вийшли з літака, ти попросив мій номер телефону і ми розійшлися по різних кутах аеропорту.

пам'ятаю, як подумала тоді: "напевно, це була наша остання зустріч. Побачимося вже на фінальному пост-шоу". досвід попередніх сезонів не давав спокою моїй голові.



була ніч і після аеропорту я поїхала на канал, щоб забрати свої речі і телефон. включила його в таксі і не повірила своїм очам.



"як приїдеш додому, обов'язково мені напиши. обіймати».



їхала в машині, посміхалася в усі свої 32 і притискала до себе телефон.



а зараз у нас сім'я

це ж треба було так зустрітися.



ми мало виставляємо наших внутрішніх історій, через що разом проходимо, але як же ми ростемо один з одним і як міцнішаємо



я неймовірно багата людина, тому що у мене є ви. кращий чоловік і кращий син", - поділилася Даша Квіткова.

Шанувальники зіркової пари залишили безліч коментарів під публікацією: "Дуже сильні та міцні слова", "Аж до сліз! Сліз щастя за вас! Щиро рада, що ви побудували сім'ю! Бережіть один одного не дивлячись ні на що!", "Синочок весь в маму, тепер потрібно щоб дочка була вся в тата", "Мурашки", "Як же зворушливо 😊 ви молодці що зуміли створити таку прекрасну сім'ю".

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