Дівчина показала, як тренується в залі для схуднення, так як нещодавно набрала зайвого.

Даша Ульянова - колишня гімнастка, учасниця шоу "Холостяк-10" , яка прославилася завдяки проекту і тепер стала активно вести свій блог, пише Politeka.net. Зараз дівчина продовжує виставляти в мережі різні кадри зі свого життя, а також розповідати про бажання скинути зайве.

Даша днями розповіла в Instagram, що зараз її вага знову перевищила 61 кілограм і це для неї дуже багато, навіть не дивлячись на те, що вона висока. Тому дівчина знову посилила свої тренування і тепер активно займається в залі під керівництвом тренера.

Також вона показує вправу дня, без якого не змогла б продемонструвати також свою витонченість і розтяжку. Зауважимо, що в залі Ульянова не шкодує себе, багато разів виконує різні підходи і не вбирається для стильних фото, повністю занурюючись в заняття.

Ми писали, кожен день зірка ділиться з шанувальниками чимось цікавим.

Зокрема, в новому сторіс зірка вирішила поділитися своїм гарним настроєм. Зірка прогулялася по вулиці, знімаючи Селфі. Даша Ульянова була в синьому гольфі і смугастій шубці. З обличчя телеведучої не сходила посмішка.

"Погода просто клас", - поділилася переможниця "Холостяка". Примітно, що на вулиці йшов невеликий сніг.

Нагадавши, переможниця" Холостяка " Ульянова після свята поскаржилася на проблеми зі здоров'ям

Також Politeka писала, переможниця" Холостяка " Ульянова після скарг на набір ваги покрасувалася в шнурованому корсеті

А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова поділилася цікавим відео