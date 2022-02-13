Даша Ульянова - колишня гімнастка, учасниця шоу "Холостяк-10" , яка прославилася завдяки проекту і тепер стала активно вести свій блог, пише Politeka.net. Зараз дівчина продовжує виставляти в мережі різні кадри зі свого життя, а також розповідати про бажання скинути зайве.
Даша днями розповіла в Instagram, що зараз її вага знову перевищила 61 кілограм і це для неї дуже багато, навіть не дивлячись на те, що вона висока. Тому дівчина знову посилила свої тренування і тепер активно займається в залі під керівництвом тренера.
Також вона показує вправу дня, без якого не змогла б продемонструвати також свою витонченість і розтяжку. Зауважимо, що в залі Ульянова не шкодує себе, багато разів виконує різні підходи і не вбирається для стильних фото, повністю занурюючись в заняття.
Ми писали, кожен день зірка ділиться з шанувальниками чимось цікавим.
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Зокрема, в новому сторіс зірка вирішила поділитися своїм гарним настроєм. Зірка прогулялася по вулиці, знімаючи Селфі. Даша Ульянова була в синьому гольфі і смугастій шубці. З обличчя телеведучої не сходила посмішка.
"Погода просто клас", - поділилася переможниця "Холостяка". Примітно, що на вулиці йшов невеликий сніг.
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