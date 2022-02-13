Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 23-летняя блогер Даша Квиткова, которая вышла замуж за главного героя девятого сезона реалити-шоу "Холостяк" Никиту Добрынина (настоящее имя Владислав Вакулович), часто делится с поклонниками новыми фото и видео, а также рассказывает о себе.

На этот раз Квиткова записала сторис, где показала себя в зеркале в ванной. Блогер была в черном топе и белых брюках, засветив свое загорелое тело.

Благодаря специальной программе Даша изменила свой цвет глаз и сделала их намного светлее.

"Очень захотелось такие светлые глаза", - написала Даша Квиткова.

Напомним, что недавно Даша Квиткова вернулась с отдыха на Сейшельских островах, где довольно долго была вместе с мужем Никитой и сыном Львом.

Ранее Politeka сообщала, что ведущий "Холостяка" Решетник с женой решили отдохнуть без детей: "Это роскошь".

Напомним, что победительница "Холостяка" Ульянова показала, как трудится в зале для похудения: "Упражнение дня".

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина вспомнила, как начинались их отношения после шоу: "Помню, как сейчас".