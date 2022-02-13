Як передає Politeka.net, Анна Неплях прославилася як переможниця конкурсу краси "Міс Україна-Всесвіт" у 2021-му році. Однак, вона і до цього світилася в медіа як учасниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. На своїй сторінці в Instagram Неплях поділилася новим фото, на якому засвітилася в Балаклаві. Варто відзначити, що вона підкреслила в аксесуарі красу своїх зелених очей.

"Коли хочеться сховатися від усього світу, але залишити головну зброю - очі", - описала свій стан Анна Неплях.

Шанувальники відзначили красу Неплях і залишили безліч коментарів під публікацією: "Клас!", "Вау", "Ваші очі це карколомна зброя", "Очі то які", "Як інопланетянка", " и перша, кому ця балаклава настільки підходить", "Вогонь", "Ох, вау", "Що за Біла ніндзя", "Я одна представила відбиток тоналки на Балаклаві?😂 Але фотка вогонь".

Раніше повідомлялося, "Міс Україна Всесвіт" Неплях потрапила в ДТП, з'явилися кадри з місця: "Це якийсь кошмар"

Politeka розповідала, переможець "Холостячки" Задворний зазирнув на сміливі танці "Міс Україна Всесвіт": "Не знаю кращого..."

Також, "Міс Україна Всесвіт" розкрила, хто займається її стильними луками: "Всі образи та вбрання..."