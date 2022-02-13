Влад Яма з "Танців з зірками" постав в несподіваному вигляді і розповів, чому подорожує на автомобілі, а не на поїзді.

Як пише Politeka.net, Влад Яма - успішний український хореограф і танцюрист, який останні кілька сезонів судить проект "Танці з зірками", а до цього був суддею проекту "Україна має талант". Також зірку запрошували на зйомки проекту "Маскарад", але не забуває артист і про соціальні мережі, де в Instagram веде свій блог і показує не тільки творчість, а й особисті кадри.

В цей раз Влад у сторіс вирішив показати незвичайний образ, застосувавши фільтр, який додав йому безліч татуювань і чорні окуляри. Танцюрист їхав в авто і розповів, чому не скористався поїздом:

"Ви питаєте, чому, але машиною, не поїздом, не літаком. Слухайте, без масок, без паспортів, документів, без людей, спокійно, тихо, безпечно. Дорога вже трохи побита, але тим не менш. Шість годин туди, відпрацював, привітав жителів Львова, шість годин тому, зараз додому в гарному настрої...".

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