Влад Яма из "Танців з зірками" предстал в неожиданном виде и рассказал, почему путешествует на автомобиле, а не на поезде.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма - успешный украинский хореограф и танцор, который последние несколько сезонов судит проект "Танці з зірками", а до этого был судьей проекта "Україна має талант". Также звезду приглашали на съемки проекта "Маскарад", но не забывает артист и о социальных сетях, где в Инстаграм ведет свой блог и показывает не только творчество, но и личные кадры.

В этот раз Влад в сторис решил показать необычный образ, применив фильтр, который добавил ему множество татуировок и черные очки. Танцор ехал в авто и рассказал, почему не воспользовался поездом:

"Вы спрашиваете, почему, но машиной, не поездом, не самолетом. Слушайте, без масок, без паспортов, документов, без людей, спокойно, тихо, безопасно. Дорога уже немного побитая, но тем не менее. Шесть часов туда, отработал, поздравил жителей Львова, шесть часов назад, сейчас домой в хорошем настроении...".

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