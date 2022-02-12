Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео. Як відомо, Соня Євдокименко вже тривалий час живе та навчається у Нью-Йорку.
Цього разу дівчина записала сторіс, на якому розповіла про свої плани на день, а також засвітила інтер'єр своєї квартири з дизайнерським ремонтом.
Як бачимо, Соня Євдокименко живе у просторій світлій квартирі з колонами та панорамними вікнами, із яких відкривається розкішний вид на місто. Також Євдокименко показала красивий білий стіл, на якому стояла ваза з квітами, та дизайнерські крісла біля нього.
Внучка Софії Ротару розповіла про свої плани на день, які поїхала виконувати.
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Раніше Politeka повідомляла, що внучка Ротару в міні-топі і тугих лосинах вразила розтяжкою: нога вище голови.
Нагадаємо, що невістка Софії Ротару зворушила напутніми словами єдиному синові, як зараз виглядає хлопець: "Якщо готовий...".
Також Politeka писала, що єдиний син Софії Ротару засвітив, як зараз виглядає його дочка: "Ви прекрасні".