Єдина внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала шанувальникам свої апартаменти у Нью-Йорку, де живе вже тривалий час.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 20-річна внучка відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко часто ділиться з шанувальниками фотографіями та відео. Як відомо, Соня Євдокименко вже тривалий час живе та навчається у Нью-Йорку.

Цього разу дівчина записала сторіс, на якому розповіла про свої плани на день, а також засвітила інтер'єр своєї квартири з дизайнерським ремонтом.

Як бачимо, Соня Євдокименко живе у просторій світлій квартирі з колонами та панорамними вікнами, із яких відкривається розкішний вид на місто. Також Євдокименко показала красивий білий стіл, на якому стояла ваза з квітами, та дизайнерські крісла біля нього.

Внучка Софії Ротару розповіла про свої плани на день, які поїхала виконувати.

Раніше Politeka повідомляла, що внучка Ротару в міні-топі і тугих лосинах вразила розтяжкою: нога вище голови.

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