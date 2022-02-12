Як передає Politeka.net, внучка відомої співачки Софії Ротару - модель і блогер Соня Євдокименко, яка зовсім недавно повернулася з відпочинку в Україні з близькими, вирішила повернутися назад на навчання.

Нагадаємо, в Нью-Йорку дівчина навчається вже не перший рік, тому звикла до шаленого міського ритму. Причому не забуває вона також про себе і про свою фігуру - Соня багато тренується вдома, а також займається в залі.

Вона зазвичай не розповідає, які вправи робить і що допомагає тримати себе у формі, але любить демонструвати костюми і модний одяг. В цей раз Соня блищала майстерністю розтяжки, позуючи перед вікном з міським пейзажем.

Раніше ми писали, Соня Євдокименко, яка навчається і живе в США зі своїм нареченим бізнесменом Денисом Ждановим, показала фото зі своєю мамою – Світланою. Світлана Євдокименко - дружина єдиного сина Софії Ротару Руслана. 30 грудня вони відсвяткували 28 років спільного життя. Крім Софія у них також є син Анатолій.

Судячи з опублікованих фото Софія Євдокименко разом з мамою вирушила на шопінг. Вони відвідали магазин окулярів.

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