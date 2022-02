Як передає Politeka.net, Женя Кот прославився як талановитий хореограф і танцюрист. Також, він є суддею нового проєкту "Танці. World of Dance". На своїй сторінці в Instagram хореограф опублікував нові фото зі своєю дружиною - Наталією Татаринцевою і зробив зізнання під публікацією.

"IT’S ONLY YOU AND ME! Ми завжди один за одного! Підтримуємо, надихаємо, любимо! Наші енергії доповнюють один одного. Я відчув себе сильніше, коли @tatarintseva.kot з'явилася в моєму житті! Все пішло наверх після того, як я відчув її обійми. Тому сьогодні я сильніше тільки поруч з нею!", — заявив Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Шикарні", "В ч/б офігенно виглядає", "Ви неймовірні, щастя вам", "Ви дуже класні", "Ви неймовірні", "Кошенята", "Відмінно виглядаєте", "Ви такої енергетики обидва що через екран телефону тепло аха:)", "Які ж ви Класні, щастя вам", "Ви дуже красива пара", "Ви прекрасні та красиві!!! Щастя і здоров'я Вам!! Нехай здійсниться Ваша найзаповітніша мрія!!!!", "І нехай так буде завжди".

