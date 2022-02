Как передает Politeka.net, Женя Кот прославился как талантливый хореограф и танцор. Также, он является судьей нового проекта "Танці. World of Dance". На своей странице в Инстаграм хореограф опубликовал новые фото со своей женой - Натальей Татаринцевой и сделал признание под публикацией.

"IT’S ONLY YOU AND ME! Мы всегда друг за друга! Поддерживаем, вдохновляем, любим! Наши энергии дополняют друг друга. Я почувствовал себя сильнее, когда @tatarintseva.kot появилась в моей жизни! Все пошло наверх после того, как я почувствовал ее объятия. Поэтому сегодня я сильнее только рядом с ней!", — заявил Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Шикарные", "В ч/б офигенно смотрится", "Вы невероятные, счастья вам", "Вы очень классные", "Вы невероятные", "Котята", "Отлично выглядите", "Вы такой энергетики оба что через экран телефона тепло аха :)", "Какие же вы классные, счастья вам", "Вы очень красивая пара", "Вы прекрасны и красивы!!! Счастья и здоровья Вам!! Пусть исполнится Ваша самая заветная мечта!!!!", "И пусть так будет всегда".

Ранее сообщалось, "Ой, да Жене все идёт!": судья "Україна має талант" Кот покорил образами на съемках нового шоу

Politeka рассказывала, судья "Україна має талант" Кот показал, как красиво и необычно у него дома: "Светящаяся карта и букеты роз"

Также, судья "Україна має талант" Женя Кот подкрался к красотке-жене, уронив ее в воду, кадры: "И тут Наталья…"