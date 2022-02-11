Как передает Politeka.net, популярный хореограф, победитель "Танців з зірками" и судья "Україна має талант" Евгений Кот вскоре засветится на новом телевизионном шоу. На этот раз он стал судьей танцевального проекта "Танці. World of Dance" вместе с Максом Чмерковским и Татьяной Денисовой. На своей странице в Инстаграм Женя Кот показал два образа, в которых предстал на съемках шоу (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Какой образ вам больше нравится? Отправляй 🔥 – если первый, 👍🏼 – если второй", — спросил Евгений Кот.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией хореографа: "Просто красавчик мужчина", "Все огонь", "Первый", "Женя, все огонь", "В любом огонь", "И первый, и второй", "Все образы огонь", "Очень красивые все образы", "Приятный молодой человек", "Женя, ты бомбезный в обоих образах", "Ой, да Жене все идёт! А когда первый выпуск?".

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