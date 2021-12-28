Известный хореограф и судья "Україна має талант" Евгений Кот засветил интерьер своей необычной квартиры, в которой живет со своей женой Натальей Татаринцевой.

Как передает Politeka.net, Евгений Кот является известным танцором и хореографом. Он прославился на шоу "Танці з зірками", где выходил на паркет с актрисой Ксенией Мишиной. Через несколько месяцев они смогли одержать победу, а сейчас они стали новыми судьями шоу "Україна має талант".

Так, на этот раз судья шоу "Україна має талант" опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Евгений Кот засветил интерьер своей квартиры, в которой живет со своей женой-гимнасткой Натальей Татаринцевой.

Вся квартира хореографа обставлена цветами со всех сторон, на белой стене - огромная светящаяся карта мира. Также, украшают стены фотообои с изображением цветущих растений.

Стоит отметить, что посреди комнаты стоит - белый диван с белым ковром, на котором отдыхает жена Евгения Кота - Наталья Татаринцева.

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