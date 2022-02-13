Хореограф і танцівниця Ілона Гвоздьова, переможниця "Танців з зірками", показала, як напали на її автомобіль, попросивши в українців допомоги.

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - популярний хореограф і танцівниця, яка перемагала в шоу "Танці з зірками". Зірка опублікувала відео у себе на сторінці в Instagram, звернувшись до українців за допомогою.

На кадрах чоловік з ломом кілька разів вдарив по лобовому склу. Після цього Гвоздьова показала себе в машині і кричала, кусаючи кулак.

"Запам'ятайте обличчя цієї людини, яка розбила лобове скло моєї тачки, прошу вас!!!",- написала зірка.

Фанати почали активно обговорювати подію, підозрюючи фальш:

"І в чому прикол?", "Це що було спеціально?", "Штучний ор, це прикол, походу", " це що насправді такі люди?", "Як камера зняла зсередини з такого ракурсу?", "Шо за маячню? Вже не знаєте як підняти охоплення".

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