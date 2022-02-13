Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - популярный хореограф и танцовщица, которая побеждала в шоу "Танці з зірками". Звезда опубликовала видео у себя на страничке в Инстаграм, обратившись к украинцам за помощью.
На кадрах человек с ломом несколько раз ударил по лобовому стеклу. После этого Гвоздева показала себя в машине и кричала, кусая кулак.
"Запомните лицо этого человека, который разбил лобовое стекло моей тачки,прошу вас!!!", - написала звезда.
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Фанаты начали активно обсуждать событие, подозревая фальш:
"И в чем прикол?", "Это что было специально?", "Штучный ор, это прикол, походу", "Это что на самом деле такие люди?", "Как камера сняла изнутри с такого ракурса?", "Шо за бред? Уже не знаете как поднять охваты".
Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" показала прогулку с мужем и маленьким сыном
А еще Politeka сообщала, что Гвоздева из "Танців з зірками" в купальнике не сдержалась и показала свои рельефы
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