Як повідомляє Politeka.net, 24-річна дівчина не так давно народила дочку Елізабет, відзначила хрещення дитини і показала в мережі своє перетворення. Вона наростила волосся, зробивши собі довгі чорні локони. Цього перетворення їй здалося мало.
Незадовго до публікації, в Instagram Іванка розповідала, що незабаром її чекають серйозні зміни. Вона готувалася здійснити одну зі своїх мрій, але яку саме не розповідала. За словами Іванки день " Х " настав 13 лютого. Після цього вона показала, що вже вирушила в дорогу.
"Ми вже доїжджаємо до Кременця. У Кременці наш пункт призначення", - розповіла щаслива Іванка Сасанчин.
Далі дівчина показала, якою і була її важлива мрія. Як виявилося, це банальне збільшення губ, подібною процедурою захоплюється шалено велика кількість дівчат і молода мати не була винятком.
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Подія стала дуже важливою для молодих батьків та їхньої доньки. Сім'я відзначила свято, запросивши фотографа. У новому пості Instagram Іванна вирішила нагадати про хрещення, опублікувавши фото, на якому позувала в короткій сукні і черевиках.
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