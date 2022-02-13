Дружина 19-річного переможця вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина показала, на які процедури пішла в салон.

Як повідомляє Politeka.net, 24-річна дівчина не так давно народила дочку Елізабет, відзначила хрещення дитини і показала в мережі своє перетворення. Вона наростила волосся, зробивши собі довгі чорні локони. Цього перетворення їй здалося мало.

Незадовго до публікації, в Instagram Іванка розповідала, що незабаром її чекають серйозні зміни. Вона готувалася здійснити одну зі своїх мрій, але яку саме не розповідала. За словами Іванки день " Х " настав 13 лютого. Після цього вона показала, що вже вирушила в дорогу.

"Ми вже доїжджаємо до Кременця. У Кременці наш пункт призначення", - розповіла щаслива Іванка Сасанчин.

Далі дівчина показала, якою і була її важлива мрія. Як виявилося, це банальне збільшення губ, подібною процедурою захоплюється шалено велика кількість дівчат і молода мати не була винятком.

"У перший раз болючіше наступних" - говорили дівчині у відео.

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Подія стала дуже важливою для молодих батьків та їхньої доньки. Сім'я відзначила свято, запросивши фотографа. У новому пості Instagram Іванна вирішила нагадати про хрещення, опублікувавши фото, на якому позувала в короткій сукні і черевиках.

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