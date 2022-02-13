Як передає Politeka.net, популярний артист Сергій Бабкін вже близько 12 років у шлюбі зі своєю дружиною Сніжаною. Також, вона є його менеджером, за що навіть була номінована. На своїй сторінці в Instagram Бабкіна опублікувала нове фото, де постала в ефектному образі. На ній короткий чорний боді та леопардові колготки. А сама Сніжана Бабкіна у такому вбранні лежить у ванній.
"КМС по ЛСС❤️
Отже! КМС - це кандидат у майстри спорту. Горде звання, яке досягають працею і щоденною роботою! Не дарма кажуть, що успіх це 10% таланту і 90% працьовитості.
КМС = завзятість, дисципліна, віра в успіх!
І я можу захопитися такими ученицями.
Вони разом зі мною рухаються до успіху вже 2 роки! Деякі 350 днів без перерви медитують! Це 8400 годин прогресу! Дівчатка, які день за днем відточують майстерність свого власного життя!
Знаєте, як я захоплююся, коли бачу одних і тих же людей в марафонах, в практиках, в наших спільних чатах! Вважаю це величезним досягненням і пишаюся вами! Ми на правильному шляху! Ми не самотні у своїй подорожі!
У кожен марафон або МП до нас приходять нові люди. Нас стає більше. Все більше підтримує спілкування, тепла та уваги! І завжди є ті, хто йде попереду! Справжні Майстри. Ну або, як мінімум, КМС по Любити себе Ѕнежно!
Кожен бере собі стільки, скільки може понести. А при бажанні, будь-яка людина при певному зусиллі може стати справжнім майстром свого життя". - розповіла Сніжана Бабкіна.
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