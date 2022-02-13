Тіна Кароль відзначилася вибором вбрання для фінального Нацвідбору на "Євробачення", де виступала в ролі однієї з суддів.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс у своєму Instagram українська співачка, телеведуча і актриса Тіна Кароль вирішила зробити кілька пам'ятних кадрів після концерту і вразила шанувальників значними вирізами на своїй чорній сукні. Яскравий вечірній макіяж і проста зачіска доповнили її цибулю.

Чорна сукня з декольте ледь прикривала форми артистки, а дороге Кольє тільки підкреслило очевидний акцент на її формах. Твань вирішила зробити кілька пам'ятних кадрів зі своїми фанатами, тому в Instagram обговорили побачений образ артистки.

Деякі позитивно відгукнулися про вбрання знаменитості, хоча раніше вона зовсім не носила таких суконь і воліла більш стриманий і скромний стиль, щоб уникнути критики.

Також знімок з цього ефіру опублікували на фан-сторінці співачки в Instagram.

Як видно, Твань відображена за суддівським столом Нацвідбору, деякі відзначили в коментарях, що тут вона схожа на вчительку.

Іноді Твань показує і себе на коротких роликах, інтригуючи модними нарядами. Наприклад, темно-коричневе плаття зі шкіри і яскравий макіяж в нюдових тонах перетворив виконавицю. У ролику вона захопилася картиною з собою і помітила, що їй подобається бути різною.

До слова, раніше Кароль не спілкувалася з аудиторією і не говорила про себе. Більш того, про життя і сина Тіна теж не говорила, але в останній рік зірка стала більш відкритою і готовою до спілкування.

Раніше Politeka повідомляла, що Wellboy приголомшив постановкою у фіналі Нацвідбору на Євробачення 2022:"цього робити не можна".

Нагадаємо, що Тіна Кароль зі значним вирізом вразила глядачів Нацвідбору на Євробачення :" дуже жіночна".

Також Politeka писала, що Кароль в шкіряній силуетній сукні показала, що їй в собі подобається: кадри.