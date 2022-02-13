Як передає Politeka.net, Злата Огневич приступила до активних робочих буднів практично відразу після відпустки, тому в Instagram вона почала активно викладати щасливі кадри з виступів. Ще недавно зірка розповідала, що наступну зиму хотіла б провести закордоном, а в Україну поверталася б тільки для таких ось концертів.

Злато не пошкодувала ідей для нових образів, в яких вона виступала минулого вечора. Маленьке чорне плаття з білими смугами виглядало не так ефектно, як її наступний наряд. Крихітне плаття з безліччю блискіток і вирізів зовсім не приховувало форми Злати.

А блискітки і макіяж під вечірній стиль добре доповнили цибулю зірки. Вона також станцювала перед шанувальниками, щоб прикувати погляди до себе. Як можна помітити, артистка знаходиться в хорошій формі, адже навіть не дивлячись на насичений графік встигає зайнятися тренуваннями.

Нещодавно вона брала участь в реаліті-шоу "Холостячка", де чоловіки боролися за її серце. Зараз співачка повернулася з відпочинку в Африці, і відразу засвітилася на заходах і зйомках, на своїй сторінці в Instagram Огневич показала себе в розкішному образі-плаття з розрізом до стегна.

"Вриваюся в цю неділю! Попереду - дуже насичений період: зйомки в топовому проекті країни, концерти та студійна робота! А ще гастролі", - розповіла Злата Огневич.

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