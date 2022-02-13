Как передает Politeka.net, Злата Огневич приступила к активным рабочим будням практически сразу после отпуска, поэтому в Инстаграм она начала активно выкладывать счастливые кадры из выступлений. Еще недавно звезда рассказывала, что следующую зиму хотела бы провести заграницей, а в Украину возвращалась бы только для таких вот концертов.

Злата не пожалела идей для новых образов, в которых она выступала прошлым вечером. Маленькое черное платье с белыми полосами выглядело не так эффектно, как ее следующий наряд. Крошечное платье с множеством блесток и вырезов совсем не скрывало формы Златы.

А блестки и макияж под вечерний стиль хорошо дополнили лук звезды. Она также станцевала перед поклонниками, чтобы приковать взгляды к себе. Как можно заметить, артистка находится в хорошей форме, ведь даже не смотря на насыщенный график успевает заняться тренировками.

Недавно она принимала участие в реалити-шоу "Холостячка", где мужчины боролись за её сердце. Сейчас певица вернулась с отдыха в Африке, и сразу засветилась на мероприятиях и съемках, На своей странице в Инстаграм Огневич показала себя в роскошном образе - платье с разрезом до бедра.

"Врываюсь в это воскресенье! Впереди — очень насыщенный период: съёмки в топовом проекте страны, концерты и студийная работа! А ещё гастроли", — рассказала Злата Огневич.

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