Відома продюсерка і колишня дружина Потапа (Олексія Потапенка) Ірина Горова засвітилася в чорному вбранні поруч з донькою Наташею.

Як передає Politeka.net, відомий продюсер Потап до одруження з Настею Каменських, був у шлюбі з Іриною Горовою. З нею він створив продюсерський центр "MOZGI". Також, у них є спільний син - Андрій.

На своїй сторінці в Instagram Горова опублікувала нові сторіз. На кадрі - Ірина Горова зі своєю донькою Наташею позує на квітковому тлі з відомою журналісткою і телеведучою Поліною Неняй. Цим знімком вона вирішила привітати дівчину з Днем Народження.

"Дивовижна, прекрасна, енергійна, Квітуча Поліна Неня, ми з Наташею Горовою вітаємо тебе з Днем Народження. Запалюй нас своїх вогнем", - привітала журналістку Ірина Горова.

Нагадавши, Ірина Горова у вільний час від роботи намагається відвідувати все більше країн. Нещодавно екс-дружина Потапа хвалилася приголомшливими кадрами з Канарських островів.

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