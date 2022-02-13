Як передає Politeka.net, відомий продюсер Потап до одруження з Настею Каменських, був у шлюбі з Іриною Горовою. З нею він створив продюсерський центр "MOZGI". Також, у них є спільний син - Андрій.
На своїй сторінці в Instagram Горова опублікувала нові сторіз. На кадрі - Ірина Горова зі своєю донькою Наташею позує на квітковому тлі з відомою журналісткою і телеведучою Поліною Неняй. Цим знімком вона вирішила привітати дівчину з Днем Народження.
"Дивовижна, прекрасна, енергійна, Квітуча Поліна Неня, ми з Наташею Горовою вітаємо тебе з Днем Народження. Запалюй нас своїх вогнем", - привітала журналістку Ірина Горова.
Нагадавши, Ірина Горова у вільний час від роботи намагається відвідувати все більше країн. Нещодавно екс-дружина Потапа хвалилася приголомшливими кадрами з Канарських островів.
Хвороба спіткала Таїсію Повалій з сином: "Ми з Денисом, на превеликий жаль..."
"Вона стала втрачати свідомість": син розповів про останні дні життя зірки радянських фільмів
Каменських в мокрому купальнику нарвалася на різку критику: "Сховай целюліт, дитинко"
"Холостячка" після Мішиної і Огневич: стало відомо ім'я ще однієї претендентки, справжня красуня
Переможець "Холостячки", який кинув Огневич, розповів, що зараз відбувається в його житті: "Млявий, непродуктивний..."
Раніше повідомлялося, екс-дружина Потапа Горова в компанії Дорофєєвої, підкорила образом на Тижні моди: "Ікони стилю"
Politeka розповідала, Монатік з дружиною і синами зворушив Лесю Нікітюк, Горову та інших зірок: "Справжня любов"
Також, екс-дружина Потапа в купальнику на зав'язочках блиснула рум'яною красою: фото з відпочинку в Дубаї