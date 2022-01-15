Как пишет Politeka.net, Ирина Горовая является популярной украинской продюсеркой. Звезда была замужем за Алексеем Потапенко, но в 2014 пара развелась. У Горовой есть двое детей - Наташа от первых отношений и Андрей от Потапа. Алексей воспитал не только своего ребенка, но и стал отцом для Наташи, сохранив теплые отношения со всеми даже после развода. Теперь Горовая и Потапенко вместе управляют продюсерским центром. Не забывает Ирина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Ирина была в красном купальнике и с повязкой на голове. Образ Горовая дополнила стильными очками.
На втором фото звезда показала себя во весь рост. Продюсерка заходила в комнату, пока ее кто-то сфотографировал на камеру.
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"Привет", - написала Ирина под фото.
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