Співачка Ліда Лі, яка була підопічною Дмитра Монатіка, показала, як тренується в спортзалі.

Як пише Politeka.net, Ліда Лі є відомою українською співачкою, яку деякий час продюсував Дмитро Монатік. А нещодавно артистка стала учасницею шоу" Танці з зірками", але співачка досить швидко покинула проект. Не забуває Ліда Лі і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу опублікувала кадри тренування.

На кадрах Ліда Лі була в лосинах і топіку. Зірка опустилася на руки і показала вправу.

"Неділя в правильному настрої", - написала артистка.

Фанати почали обговорювати тренування Ліди, а також помітили укорочене волосся зірки:

"Ля. Ліда реально з такою короткою стрижкою!!! Я у шоці!", "Ми віримо твердо в героїв спорту! Нам Перемога як повітря потрібна!", "Непогано", "працюй, дитинко".

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