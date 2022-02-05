Популярный певец и экс-участник шоу "Танці з зірками" Дмитрий Каднай рассказал о своих планах вместе с Лидой Ли.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Каднай (Kadnay) участвовал в шоу "Танці з зірками", где его напарницей была танцовщица Алина Ли. Там они выступили со множеством разных стилей танцев, чем хорошо запомнились украинцам. После проекта, Каднай записал песню со своей соперницей по шоу Лидой Ли.

На своей странице в Инстаграм Каднай опубликовал новые Сториз. На кадре артист показал снимок с Лидой Ли, где они предстали перед камерой в экстравагантных нарядах и задал вопрос украинцам.

"Нам очень приятно, что наша коллаба с Лидой Ли вам так понравилась! Мы открыли для себя двери в мир "фитов". Будем экспериментировать и музицировать дальше, с талантливыми коллегами музыкантами. С кем бы вы хотели нас услышать в совместной работе?", — спросил Дмитрий Каднай.

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