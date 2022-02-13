Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Тіна Кароль, яка була суддею у фіналі Нацвідбору на Євробачення поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами зі сцени і закулісся конкурсу. На знімках і відео артистка продемонструвала свої приголомшливі образи.

Так, спочатку можна побачити Тіна в елегантному чорному платті з відкритим декольте, яке красиво підкреслило витончені вигини фігури. У цьому вбранні артистка сиділа за суддівським столом. Також вона показала себе на сцені в іншому чорному платті ще більш сміливого фасону з пікантними вирізами. В ньому Кароль виступала на сцені Нацвідбору. Крім того, є фото і відео, де зірка позує в стильному бежевому костюмі, це теж один з образів, які вона показала у фіналі.

Захоплені шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати образи Тіни, засинаючи її компліментами: "Така сильно красива", "Супер", "Це щось неможливе! Як завжди на висоті! Затьмарили всіх!", "Єдиний виступ, що вразив на цьому фіналі. Неймовірна краса і неймовірний вокал", "Наша красуня. І виступ який був, дуже сильний і такий гарний".

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