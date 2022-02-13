Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Тина Кароль, которая была судьей в финале Нацотбора на Евровидение поделилась в своем Instagram яркими кадрами со сцены и закулисья конкурса. На снимках и видео артистка продемонстрировала свои потрясающие образы.
Так, сначала можно увидеть Тину в элегантном черном платье с открытым декольте, которое красиво подчеркнуло изящные изгибы фигуры. В этом наряде артистка сидела за судейским столом. Также она показала себя на сцене в другом черном платье еще более смелого фасона с пикантными вырезами. В нем Кароль выступала на сцене Нацотбора. Кроме того, есть фото и видео, где звезда позирует в стильном бежевом костюме, это тоже один из образов, которые она показала в финале.
Восторженные поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать образы Тины, засыпая ее комплиментами: "Такая сильно красивая", "Супер", "Это что-то невозможное! Как всегда на высоте! Затмили всех!", "Единственное выступление, поразившее на этом финале. Невероятная красота и невероятный вокал", "Наша красотка. И выступление какое было, очень сильное и такое красивое".
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Напомним, Кароль после Нацотбора на Евровидение-2022 решила кардинально сменить профессию: красноречивые кадры.
Как сообщала Politeka, Тина Кароль с внушительным вырезом поразила зрителей Нацотбора на Евровидение: "Очень женственная".
Также Politeka писала, что Кароль засветила кругленькую сумму, которую потратила в известном магазине: "Свободная касса".