Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка (Потапа). Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Настя була в прозорій кофтині і купальнику. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а кофтинку задерла, хвалячись пресом.

"Тиждень настільки був сповнений справ, що навіть немає часу зробити нові фотки, тому заряджаю себе теплими старенькими відпускними", - написала Каменських.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків, включаючи Лесю Нікітюк, і написали коментарі:

"Що за горіхи"," що в тобі подобається, так це відкритість"," Маєчка замала"," яка ви красуня, моя бабуся вас дуже любить"," Ну хоч так"," не треба так жорстоко звертатися до людей"," Настя Фастів з тобою"," на Одесу не схоже)","як набридло на такий дешевий контент дивитися".

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