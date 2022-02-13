Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною українською співачкою і дружиною Олексія Потапенка (Потапа). Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Настя була в прозорій кофтині і купальнику. Зірка доповнила образ стильними окулярами, а кофтинку задерла, хвалячись пресом.
"Тиждень настільки був сповнений справ, що навіть немає часу зробити нові фотки, тому заряджаю себе теплими старенькими відпускними", - написала Каменських.
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Фанати поставили понад 20 тисяч лайків, включаючи Лесю Нікітюк, і написали коментарі:
"Що за горіхи"," що в тобі подобається, так це відкритість"," Маєчка замала"," яка ви красуня, моя бабуся вас дуже любить"," Ну хоч так"," не треба так жорстоко звертатися до людей"," Настя Фастів з тобою"," на Одесу не схоже)","як набридло на такий дешевий контент дивитися".
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