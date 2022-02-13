Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), появилась в стильном образе и не удержалась от пожелания своим поклонникам.

Настя Каменских официально вышла замуж за Потапа в 2019 году, пишет Politeka.net. Пара долго скрывала свои отношения, но сейчас часто появляется вместе и не стесняется этого.

Звезда нередко делится с поклонниками позитивом в Инстаграм. В этот раз Настя Каменских появилась в стильном нарядном образе, который дополнили аксессуары.

Певица решила поделиться романтическим настроением, и написала пожелания.

"Желаю, чтобы любовь и чувство счастья наполняли ваши сердца всегда! ♥️ Пусть только самые прекрасные чувства украшают вашу жизнь! Красота жизни в эмоциях", - написала артистка.

Публикация всего за 10 минут собрала более 2500 лайков и много комментариев.

"Красивая😍 Фигура🔥🔥🔥", "😍😍🔥🔥", "😍 Еду сейчас в горы кататься на лыжах. ❤️ А так хочется, как Вы, на солнышке погреться 😍🔥🔥🔥", "Настя,ты лучшая", "Вы очень красивая. Вам ОЧЕНЬ идёт этот образ!! 😍😍", - написали пользователи Сети.

Отметим, Настя Каменских недавно отдыхала в Мексике, с которой уже вернулась.

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