Настя Каменских официально вышла замуж за Потапа в 2019 году, пишет Politeka.net. Пара долго скрывала свои отношения, но сейчас часто появляется вместе и не стесняется этого.
Звезда нередко делится с поклонниками позитивом в Инстаграм. В этот раз Настя Каменских появилась в стильном нарядном образе, который дополнили аксессуары.
Певица решила поделиться романтическим настроением, и написала пожелания.
"Желаю, чтобы любовь и чувство счастья наполняли ваши сердца всегда! ♥️ Пусть только самые прекрасные чувства украшают вашу жизнь! Красота жизни в эмоциях", - написала артистка.
Публикация всего за 10 минут собрала более 2500 лайков и много комментариев.
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"Красивая😍 Фигура🔥🔥🔥", "😍😍🔥🔥", "😍 Еду сейчас в горы кататься на лыжах. ❤️ А так хочется, как Вы, на солнышке погреться 😍🔥🔥🔥", "Настя,ты лучшая", "Вы очень красивая. Вам ОЧЕНЬ идёт этот образ!! 😍😍", - написали пользователи Сети.
Отметим, Настя Каменских недавно отдыхала в Мексике, с которой уже вернулась.
Напомним, Каменских приоткрыла тайну, что произойдет в ее жизни совсем скоро
А еще Politeka писала, что Каменских раскрыла свой секрет, свадебные наряды один другого лучше
Также Politeka сообщала, что Настя Каменских кокетливо сплясала на камеру и спровоцировала разборки в сети