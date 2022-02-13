Як передає Politeka.net, Анна Трінчер прославилася як відома українська співачка та актриса. Як відомо, нещодавно вона зробила собі пластичну операцію на груди, чим хвалилася у себе в Instagram.

На кадрах актриса показала, як виступила на сцені в незвичайному вбранні. На Ганні Тринчер епатажний напівпрозорий обтягуючий костюм, який демонструє всі вади її тіла (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Сцена-місце мого народження❤️", - заявила Анна Трінчер.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Боже Боже)) Кайфова", "Вау, шикарна", "Прекрасна як завжди 🔥 красуня", "Костюм бомба", "Вау, яка гаряча", "Краща", "Голос ракета-пітарда🔥 Одна з небагатьох у кого без фонограми розрив!", "Чому це так красиво та естетично", "Як завжди шикарна", "Божественний голос 😍 😍розумничка", "Просто красоточка", "Хто б ще надів такий костюм?", "Поплавський оцінив лайком", "Скоро зовсім голі на сцені будуть".

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