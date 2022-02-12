Известная певица Анна Тринчер поделилась в сети кадрами в обновках и засветила упругие прелести после пластической операции.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, поделилась в своем Instagram свежими кадрами в модных обновках.

В сторис Аня показала короткие ролики, в которых нахваливает свои обновки – легкие пестрые костюмчики. Нельзя не обратить внимание на черный кружевной лиф девушки, из которого прямо выпирает увеличенное декольте. Певица как будто невзначай открывает края своего наряда, демонстрируя соблазнительное белье и увеличенную грудь.

"Это вообще очень вау", - подписала одну из сторис Тринчер, а в самом видео нахваливает свой пятнистый костюмчик и его легкую приятную ткань.

"Очень классный легкий материал на погоду, как сейчас – идеально", - подписала еще одну сторис Анна.

Напомним, Анна Тринчер встретит День влюбленных в одиночестве, что произошло: "Очень расстроена из-за…".

Как сообщала Politeka, Тринчер после пластики засветила свои новые прелести в купальнике на веревочках: "Капец...".

Также Politeka писала, что Анна Тринчер в купальнике показала результаты операции: "Надеюсь, ее хирург не падает в обморок".