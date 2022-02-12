Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно сделала пластическую операцию по увеличению груди, поделилась в своем Instagram свежими кадрами в модных обновках.
В сторис Аня показала короткие ролики, в которых нахваливает свои обновки – легкие пестрые костюмчики. Нельзя не обратить внимание на черный кружевной лиф девушки, из которого прямо выпирает увеличенное декольте. Певица как будто невзначай открывает края своего наряда, демонстрируя соблазнительное белье и увеличенную грудь.
"Это вообще очень вау", - подписала одну из сторис Тринчер, а в самом видео нахваливает свой пятнистый костюмчик и его легкую приятную ткань.
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"Очень классный легкий материал на погоду, как сейчас – идеально", - подписала еще одну сторис Анна.
Напомним, Анна Тринчер встретит День влюбленных в одиночестве, что произошло: "Очень расстроена из-за…".
Как сообщала Politeka, Тринчер после пластики засветила свои новые прелести в купальнике на веревочках: "Капец...".
Также Politeka писала, что Анна Тринчер в купальнике показала результаты операции: "Надеюсь, ее хирург не падает в обморок".